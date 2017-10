Türkiye Gazetesi

Ankara’da Sincan’da bir cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tören sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Meral Akşener’in kurduğu parti hakkında açıklamalarda bulunan Topçu, “Bugün Türk siyasi hayatına yeni bir tabela daha eklendi, hayırlı olsun. Demokratik haktır, fakat ülkemizin adeta ikinci Kurtuluş Savaşını verdiği dönemde siyasi ayrılıklara değil, siyasi birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli emellerimize ulaşma yolunda yedi düvele karşı yüzyılın en ciddi mücadelesi söz konusuyken ’önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyenlerin maşeri vicdanda daha büyük yer bulacağını umut ediyorum. Tarih tekerrür etmez hatalar tekerrür eder. Cennetmekan Abdülhamid’e karşı 1908’de Selanik’te başlayan masonik kumpasın tezgahına düşen ve sonrasında ise nedamet şiirleri okumaya varan siyasi hırsların Devlet-i Aliyye’yi nasıl çökerttiğini hatırlatmaya gerek var mı? Vatan ve devletin ne büyük nimet olduğunu Balkanlardan, Kafkaslardan gelen kardeşlerimiz iyi bilir. Bilmeyenler Suriye’den Irak’dan gelen kardeşlerimizden öğrenebilir. Türkiye ve bütün dünya görüyor ki Selanikli Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık misyonu bugün Cumhurbaşkanımız Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’da tecelli ediyor. Bu bir nasip meselesidir, miliyetperverlik hizmet şuuru ister, önce millet menfaati der. Dolayısıyla mesele parti ve şahıs meselesinden öte memleket ve milletin beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Teröre destek Ümmet-i Muhammed’e ihanettir”

Ortadoğu’daki sıcak gelişmeleri ve Suudi Arabistan’ın terör örgütü PYD/PKK’ya yaşamsal malzeme yüklü çok sayıda tır gönderdiği iddialarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu şu açıklamalarda bulundu:

“ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Ortadoğu temasları sürüyor. Anlaşılan o ki bölgedeki en büyük müttefikleri Suudi Arabistan. Bu ülkenin PKK ve PYD’ye yardım edeceği iddia ediliyor. Bunu kınıyoruz. Nereden ve kimden gelirse gelsin teröre verilecek her türlü desteği insanlığa yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Suudi yönetiminin İsrail’le, onun kuklası Barzani’yle ve küresel çetenin maşası PKK ile aynı safta anılması gaflettir, dalalettir hatta Ümmet-i Muhammed’e ihanettir. Bir an önce bu iddiaların yalanlanmasını bekliyoruz. Ayrıca Ortadoğu’yu mezhep savaşı ateşine atmanın Müslümanlar lehine zerre olumlu sonuç vermeyeceği bilinmelidir. Türkiye’nin aklıselim politikası ve kendi güvenliğini önceleyen şahsiyetli duruşu her ülkeye örnek olmalıdır. Kendi bahçemizdeki ayrık otlarını temizlerken kimseden izin almaya hacet yoktur. Dünyanın jandarmaya değil adil hakimlere ihtiyacı vardır. Dünyanın beşten büyük olduğu Ortadoğu özelinde de net bir şekilde durmaktadır. Akıldan, izandan ve vicdandan bihaber sadece küresel çeteye güvenerek çılgınlık yapan Barzani’nin düştüğü hazin durum bunun en güzel örneğidir. Sabırla ve kararlılıkla siyasi birliğimizi tek millet şuur ve kararlılığımızı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ettireceğiz. İnşallah millette de, ümmette de yeniden dirilişi, yine birlikte bu topraklardan başlatacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkıyor inşallah.”