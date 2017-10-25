Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. Tüm tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.