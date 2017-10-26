Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yamaç sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Gecekonduyu saran alevler içerisinde kalan 4 kişi son anda dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın esnasında ev içerisinde uyuyan bir vatandaş ise, “ Çatıdan televizyonun üzerine su damlayınca duman çıkmaya başladı. Daha sonrada alev almaya başladı. Ben o esnada uyuyordum. Yeğenim cama vurunca uyandım. Daha sonra da itfaiyeyi aradık” dedi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.