Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Hükûmet, boşanma oranlarında görülen hızlı artışlardan dolayı, ayrılıklarda uzlaşma sağlanabilmesi için ‘Aile Ara Buluculuğu’ sistemini getiriyor. Boşanma davaları hem iki taraf, hem de çocuklar için sosyal ve duygusal maliyetlere sebep oluyor. Hükûmet, bu kapsamda iş mahkemelerinde ara buluculuk düzenlemesini boşanmayı düşünen çiftler için de uygulamaya sokuyor. Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal-Politikalar Bakanlığının ortak çalıştığı aile ara buluculuk sistemi için bilgilendirme kitapçığı yayınlandı. Üzerinde çalışılan sistemin özellikleri ve avantajlarını içeren kitapçıkta şu bilgiler yer alıyor:

Ara bulucular, çocukların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda yaşanacak tartışmalarda tarafların bilgili olmasını sağlayacak.

Çiftlerin önceliklerini belirlemelerine yardım edecek ve borç verenlerle yeni bir düzenleme üzerine müzakere etmek gibi borç yönetimi konusunda da yardım almalarını teşvik edebilecek.

İntihar ve ölüm tehditleri gibi konularda her iki tarafa profesyonel yardım verilecek.

Ara bulucular sayesinde yargılama giderleri de düşecek.