Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasında Cumhuriyetçilerle yapacağı bir toplantıya gittiği sırada bir eylemci tarafından Rusya bayraklarıyla protesto edildi. Yanında Senato lideri Mitch McConnell ile birlikte görüşmeye giden Trump’a bir kişi Rus bayrağı atarak “Trump ihanettir. Vatan haini, ülkene sahip çık” diye tepki gösterdi. Polisin yaka paça gözaltına aldığı 36 yaşındaki Ryan Clayton isimli protestocunun, Trump’ın görevden alınmasını isteyen “Amerikalılar Alma Hareketi” adlı bir grubun üyesi olduğu açıklandı. Protestocunun, temmuz ayında Senato binasında Trump’ın damadı Jared Kushner’a da Rus bayrağı fırlattığı belirtildi. Öte yandan Trump’a partisinden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Partinin iki senatörü Jeff Flake ve Bob Corker görev süreleri sonunda emekli olduktan sonra yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Trump için isim vermeden “umursamaz ve haysiyetsiz” ifadelerini kullanan Flake, Trump’ın “Amerikan değerleriyle uyuşan bir başkan olmadığını” belirtti. Bob Corker ise “Gerçeklerle büyük sıkıntısı var. ABD’nin itibarını düşürüyor, herkes söylediklerinin uydurma olduğunu biliyor” dedi.