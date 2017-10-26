Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, "25 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Metina ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattında konuşlu karakol / üs bölgeleri ile operasyon birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.