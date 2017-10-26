TSK'dan yapılan açıklamada, "25 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Metina ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattında konuşlu karakol / üs bölgeleri ile operasyon birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
TSK'dan Zap'a hava harekâtı: 5 terörist öldürüldü
26.10.2017 - 08:48 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "25 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Metina ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattında konuşlu karakol / üs bölgeleri ile operasyon birliklerimize saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Etiketler : TSK,zap bölgesi,
514425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER