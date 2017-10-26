Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanan örgütün asker imamının itirafları sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) örgüt üyesi 70 muvazzaf askerin kimliği deşifre edilmişti. Bu isimler arasında yer alan Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında görev yapan 46 subay, 20 astsubay ve 4 uzman erbaş hakkında gözaltı kararı çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, 31 ilde 70 askerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan askeri personelin gün içerisinde operasyonun yürütüldüğü Konya’ya getirilmesi bekleniyor.