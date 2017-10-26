Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, MLKP'ye yönelik 19 Ekim'de 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlemişti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilen operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarıyla Etkin Haber Ajansı çalışanlarının da aralarında olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12'si "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. 3 şüpheli 'adli kontrol' şartları uygulanarak serbest bırakıldı.