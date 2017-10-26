Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile baş başa görüştü.Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.Daha sonra, Başbakan Yıldırım ve Somali Başbakanı Hayri'nin başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.