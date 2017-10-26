Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile baş başa görüştü.Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.Daha sonra, Başbakan Yıldırım ve Somali Başbakanı Hayri'nin başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.
Başbakan Yıldırım, Somali Başbakanı Hayri ile görüştü
26.10.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile baş başa görüştü.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri,
514505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514505.aspx
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