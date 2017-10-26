Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12 Ekim'de 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine Mardin merkezli, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 24 asker gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 18’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mardin’de FETÖ’den 18 asker tutuklandı
26.10.2017 - 12:36 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin merkezli, 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 askerden 18’i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12 Ekim'de 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bunun üzerine Mardin merkezli, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 24 asker gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 18’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler : Mardin,FETÖ,asker,
514508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514508.aspx
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