Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirledi. Zehir tacirleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Şebekenin Hollanda'dan uyuşturucu hap getireceği belirlendi. Uyuşturucu hapların bir TIR'la getirileceği tespit edilen çetenin Doğu ülkelerinden getirilen eroin ve esrarı da Avrupa'ya götürmeyi planladığı tespit edildi.

KUTULAR YÜKLENDİ, POLİS YAKALADI

Elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Uyuşturucu yüklü aracın Kapıkule'den giriş yapmasının ardından çıktığı belirlenince harekete geçen ekipler, müthiş bir takip başlattı. Narkotik Polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR'ı İstanbul'a kadar izledi. Uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç Avcılar'da bir otoparka girdi. TIR'daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon içim düğmeye bastı.

BASKINLAR YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından 25 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ile Edirne ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.





5 GÖZALTI VAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 550 bin uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.