Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul'da darbecilerle iş birliği yaptığı öne sürülen eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasını işgal eden darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ile darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 10 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, kalkışma sırasında darbecilere yardım eden sivil kamu görevlilerine yönelik soruşturma tamamlandı.Soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 218 sayfalık iddianamede, suç tarihinde AFAD İstanbul İl Müdürü olan Gökay Atilla Bostan, Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreterliği görevini yürüten Mehmet Tunç ile Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Tunç "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Baba-oğlu darbecilere yardım ediyor



İddianamede, darbe girişimi sırasında darbe sanığı eski Albay Müslüm Kaya ile irtibat sağlayarak İstanbul Valiliği'ni halledeceği hususunda iş birliğinde bulunduğu tespit edilen ve meslekten ihraç edilen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın, ''anaysal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği tespit edilen ve darbecilerle iş birliği yaptığı belirlenen eski Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç hakkında ise aynı suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''ruhsatsız silah'' suçlarından 9 yıldan 19,5 yıla yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, şüpheli Mehmet Tunç'un oğlu olan ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''ruhsatsız silah bulundurmak'', ''kamu malına zarar vermek'' ve ''konut dokunulmazlığını ihlal etme'' suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheli Mehmet Tunç'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını işgale gelen ve haklarında dava açılan darbecilerle iş birliği yaptığına dair görsellere de yer verilirken, fotoğraflara şüpheli Tunç'un darbecilerle bina içerisinde çay içtiği de yansıdı.Şüpheli Ömer Tunç'un da Lojistik Destek Binası'nı işgale gelen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığına dair görsellerin de bulunduğu iddianamede, şüpheli Bostan'ın ise darbecilerle mesajlaşmalarına yer verildi.İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, olay tarihinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü olan Ayhan Kep, Bakım Onarım Müdürü Bayram Yurdakul ve İşletmeler Müdürü Mehmet Erdoğan da "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüphelilerin, tanıkların ve müştekilerin ifadeleri, şüphelilerin ikamet ve ofislerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlar da bulunuyor.