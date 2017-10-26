Edinilen bilgiye göre, Trabzon merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Ankara, Şırnak, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Kocaeli, Balıkkesir, Edirne, İzmir ve KKTC’de görev yapan 14 muvazzaf subayın TSK içerisinde mahrem imam oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan subayların Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadelerinin alınacağı kaydedildi.
12 ilde FETÖ operasyonu
26.10.2017 - 14:10 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirmiş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 12 farklı ilde görev yapan 14 muvazzaf subayı gözaltına aldı.
Etiketler : trabzon,
514533 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514533.aspx
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