Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Ankara, Şırnak, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Kocaeli, Balıkkesir, Edirne, İzmir ve KKTC’de görev yapan 14 muvazzaf subayın TSK içerisinde mahrem imam oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan subayların Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadelerinin alınacağı kaydedildi.