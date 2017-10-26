Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği, yazlıklar ile bağ ve yayla evlerinde yiyecek ve içecek bırakılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilik, söz korusu durumun terörle mücadele konusunda önem arz ettiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi ve benzeri olarak kullanılan her türlü yapılarda yiyecek, içecek türünden hiçbir malzemenin bırakılmaması hususu terörle mücadele kapsamında önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermesi gerekmektedir” denildi.

NİĞDE VALİSİ DE UYARSI

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi:

"Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, bölücü terör örgütü üyelerinin yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerden temin ettikleri anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenlikleri açısından; yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konu ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."