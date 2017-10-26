Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.İlk oylama Meclis Başkanvekili için yapıldı. Mevcut Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yarıştı ve Hamzaçebi kullanılan oyların 48’ini alırken, rakibi Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün 76 oy aldı.

Bu sonuçla CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

İDARE AMERİ DE SEÇİLDİ

Meclis'te Katip Üye ve İdare Amirliği seçiminde adaylardan hiçbiri salt çoğunluğun oylarının (66 oy) yarısını alamayınca seçim ikinci tura kaldı.İkinci tur seçimlerinde en yüksek oy alan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili İbrahim Özdiş TBMM Meclis İdare Amiri oldu.

GRUP BAŞKANVEKİLi KIRAN KIRANA

Grup Başkanvekilliği, Meclis Divan üyeliği seçiminde ise kıran kırana yarış var. CHP'nin 3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday oldu. Üçüncü turda Engin Altay ve Özgür özel yeter sayıya ulaşıp grup başkanvekili seçildi. Üçüncü isim için ise 4. tür oylama yapılıyor.