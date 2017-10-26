FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlarına devam eden ekipler, 10 kişiyi daha gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 sivilin, FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere baskın yapıldı. 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı öğrenildi.
Kocaeli’nde 10 kişiye ByLock gözaltısı
26.10.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bylock kullandıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kocaeli,ByLock,
514567 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514567.aspx
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