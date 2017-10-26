Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlarına devam eden ekipler, 10 kişiyi daha gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 sivilin, FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere baskın yapıldı. 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı öğrenildi.