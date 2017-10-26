Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen eski polis memurları 21'i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Tutuklu sanık M.P. savunmasında, adli bilişim uzmanı olarak şüphelilerden elde edilen materyalleri incelemek için birçok programı indirip kullandığını ileri sürdü.FETÖ talimatıyla herhangi bir program yüklemediğini ve kullanmadığını savunan M.P, "ByLock programını, adli bilişim uzmanı olarak incelemek üzere indirmiş olabilir ve denemişimdir. Ben gizliliği sağlamak için FETÖ talimatı ile bu programı kullanmadım. Yükleme amacım da inceleme yapmak içindir. Herhangi bir haberleşme yapmak için değil. Ayrıca benim telefonuma bu programın başka birisi tarafından kurulmasına izin vermem. Bu haberleşme programının ağına dahil değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.