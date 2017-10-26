Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.