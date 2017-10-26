Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltına
26.10.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler : Tunceli,FETÖ,
514583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514583.aspx
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