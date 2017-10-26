Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ı ağırladı
26.10.2017 - 19:37 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 19:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,MİT Müsteşarı,Hakan Fidan,erdoğan,
514607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514607.aspx
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