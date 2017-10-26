Kilis'te Türkiye'ye girmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, merkeze bağlı İnanlı ve Gülbaba köyleri sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu, diğer şahsın da terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunus uyruklu M.B.(26), sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
26.10.2017 - 21:52 | Son Güncelleme: 26.10.2017 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'te sınır hattının iki ayrı bölgesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Etiketler : kilis,suriye,deaş,terörist,yakalandı,
514627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514627.aspx
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