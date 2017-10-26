Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılçdaroğlu, Meral Akşener'in kurduğu partiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu partiyle ilgili, "kendisine niye parti kurdun diyecek halimiz yok, hayırlı olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sayın Meral hanımın ayrı bir parti kuracağı öteden beri söyleniyordu. Medya da merakla bekliyordu, biz de merakla bekliyorduk. Açıklandı.

"Hayırlı olsun" diyoruz. Kendilerine "niye parti kurdunuz" diyecek halimiz yok. Sonuçta takdir edecek olan halkın kendisidir.

Amblem konusunda da, Kayı boyunun bir şekli olduğu ifade edildi. Olabilir."