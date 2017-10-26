Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ ile mücadele kapsamında görevden uzaklaştırdığı 1 vali yardımcısı ve 5 kaymakam arasında Adıyaman’ın Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım da bulunuyor. Yaklaşık 1 yıl önce Samsat ilçesinde göreve başlayan Yusuf Yıldırım’a görevden alındığına dair tebliğin yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak soruşturma sonrasında Kaymakam Yılıdırım'ın göreve dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.