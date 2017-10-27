Alınan bilgiye göre, 15 Aralık 2016 tarihinden itibaren Ağın Kaymakamı olarak görev yapan 34 yaşındaki Abdullah Özadalı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün açığa alındı. Kaymakam Özadalı hakkında açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Ağın kaymakamı açığa alındı
27.10.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 00:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'ın Ağın ilçesi Kaymakamı Abdullah Özadalı Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Etiketler : Elazığ,Ağın,Abdullah Özadalı,ağın kaymakamı,
514648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514648.aspx
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