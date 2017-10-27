Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 15 Aralık 2016 tarihinden itibaren Ağın Kaymakamı olarak görev yapan 34 yaşındaki Abdullah Özadalı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün açığa alındı. Kaymakam Özadalı hakkında açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.