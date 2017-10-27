Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.
Vali yardımcısı ve bazı kaymakamlar görevden uzaklaştırıldı
27.10.2017 - 01:12 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : vali,vali kaymakamı,
514653 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514653.aspx
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