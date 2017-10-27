Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da akrabalar arasında miras yüzünden çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sümer Meydanı Ulu Camisi yakınında amca çocukları olduğu öğrenilen İbrahim Gezginci ile Mehmet Şükrü Gezginci arasında miras nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ramazan G. ile Mehmet G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 25 Ekim'de Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.