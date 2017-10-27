Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde selde kaybolan askerin cesedi bulundu. Acı haber sonrası Türkiye hüzne boğuldu. Önceki gün sağanak yağmur sebebiyle Ergene Çayı’nın kolu Galata Debisi taştı. Pazarcık Mahallesi, Kiremithane Yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan vatandaşlar güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye asker sevk edildi. Fakat askerlerin içinde bulunduğu Zırhlı Personel Taşıyı (ZPT) sele kapıldı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis, 1 vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Topçu Onbaşı Sefa Parhan ise onlar kadar şanslı değildi. Silah arkadaşlarına “Yüzme bilmiyorum” diye bağıran Onbaşı Parhan, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay sonrası hemen bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. İstanbul’dan Deniz Arama Kurtarma Ekipleri’nin de katıldığı çalışmalar sonucunda askerin cansız bedenine kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride ulaşıldı. Şehidin ateşi İzmir’deki baba ocağına düştü. Parhan’ın terhisine 17 gün kalmış olması yürekleri bir kere daha dağladı. Acı haberi alır almaz bölgeye gelen Fehmi Parhan, kardeşi için Saray Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen askerî törene katıldı. Kardeşi ile en son 2 gün önce telefonda görüştüğünü belirten ağabey Parhan’ın “Vatan sağ olsun. Al bayrakla verdik, al bayrakla geri alıyoruz. Rabbimin izniyle başımızı yere indirmedi. Allah’ımıza şükrediyoruz. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun. Herkesin duasını istiyoruz” sözleri herkesi duygulandırdı. Şehidin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna ardından da toprağa verilmek üzere İzmir’e götürülecek.

Ağaca tutunmuş hâlde bulundu

Topçu Onbaşı Sefa Parhan bir ağaca sarılı vaziyette bulundu. Kurtarma botuna alınan Parhan’ın silah arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arama kurtarma çalışmalarını yakından izleyen 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal da bölgeye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Zırhlı aracın içinde bulunan vatandaş Murat Aksoy, yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı: Araçla karşıya geçerken sol taraftan beton gibi bir yere çarptığımızı hissettim. Çarpmadan sonra araç sel sularında sürüklenmeye başladı. Aracın üst kapağı açıktı 400 metre sürüklendikten sonra oradan dışarı çıktık. Açık olmasaydı hepimiz boğulurduk. Kepçe ve halatla yardım edip bizi kurtarmaya çalıştılar. Beklediğimiz sırada askerin sesini duydum, ‘Ben yüzme bilmiyorum’ diyordu. Sonra gitti...

Sesi yürek yaktı

3. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası’nda vatani görevini yapan Sefa Parhan’ın, arkadaşları ve komutanları tarafından oldukça sevildiği belirtildi. Aslen Şanlıurfalı olan askerin sesinin güzel olduğu ve en son Orhan Ölmez’in ‘Su Misali’ şarkısını tertiplerine söylediği ortaya çıktı. Çekilen videoyu “Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık bir şeyler” notu ile sosyal medya hesabından paylaşan şehidin yanık sesi dinleyenlerin yüreğini yaktı.