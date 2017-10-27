Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu Ankara

AK Partili bazı büyükşehir belediye başkanlarının istifalarının istenmesi ve akabinde yaşanan istifalarla ilgili tartışmalar sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’dan “denetim” ve “başarısızlık” değerlendirmesi geldi. Normal olan bir prosedürün işlediğini belirten Hayati Yazıcı, bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesinin, partinin siyasi denetim hakkı olduğunu belirterek, kimsenin bu durumu yadırgamaması gerektiğini söyledi. Yazıcı, bazı gazetecilerle sohbetinde AK Partili bazı belediye başkanlarının ‘istifa ettirilmelerine’ gelen eleştirileri cevapladı. Yazıcı, şöyle konuştu: Belediye başkanları ile ilgili tasarrufu kimse yadırgamamalıdır. Çünkü yerel yöneticilerle ilgili üç tür denetim mekanizması vardır. Yargısal denetim, hakkında bir iddia varsa, bir suç işlemişse, bunu yargı denetler. İdari denetimi, İçişleri Bakanlığı eliyle yapılır. Herhangi bir konu varsa, buna mülkiye müfettişleri gönderilir ve inceletilir. Sonrasında da gereken yapılır. Diğeri ise siyasal denetimdir. 5 yılda bir seçim yapılır ve bu yöneticiler 5 yıllığına göreve gelir. Bu sürecin denetimsiz tamamlanması söylenemez. Bu durumda, siyasal denetim devreye girer. Belediye başkanları hangi partiye mensupsa, denetimini o parti yönetimi yapar. Yerel yöneticiler, seçimlerde başarılı olmaları için partileri tarafından aday gösterilir. Eğer başarılı bulunmuyorsa, siyasi denetim yapılır ve sonuçları uygulanır.

Siyaset sürprizlerle doludur. Seçilen kişiler, partinin ilkeleri, siyaset tarzına ve politikalarına göre hareket ederler. Seçildikten sonra bunlar kendi başlarına bırakılamazlar. Parti politikalarını hayata geçirmek için görevlendirilirler. Oradaki uyumu, sapma olup olmadığı parti kurulları denetler. Bugün yapılan değişiklikler de bu kapsamdadır. Yani siyasi denetim yapıldı ve sonuçta bu değişiklikler parti tarafından gerekli görüldü. Parti siyasi denetim hakkını kullanmıştır.