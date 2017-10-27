Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski MİT çalışanı Bedreddin Ö. itirafçı oldu. Örgütle İstanbul’da okuduğu üniversite yıllarında tanıştığını, KPSS sınavlarına Ankara’da örgüt evlerinde kalarak hazırlandığını itiraf eden Bedreddin Ö., örgüt talimatıyla MİT’e önce Ankara’dan sonra da İzmir’den başvuru yaptığını söyledi. Bedreddin Ö, “2006 yılında kaldığım eve gelen bir şahıs bana MİT’in yeniden ilan açtığını İzmir’e gidip evrakları toplayıp yeniden başvurmamı söyledi. Çünkü Ankara’dan başvursam bu MİT nezdinde şüphe oluşturacaktı. Evrakları toplayıp başvuruda bulundum. Bana İzmir’e gider gitmez hemen yeni bir hat almam gerektiğini söyledi. Dediğini yaptım. Ayrıca bu şahıs bana başvurum sonuçlanana kadar da cemaatten hiç kimseyle irtibat kurmamamı söyledi. Başvuru süreciyle ilgili durumu telefonunu verdiği Halit ile özellikle ankesörlü telefondan konuşmamı istemişti.” dedi. Ebru Karatosun