Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.Görüşmenin, Büyükada davasında verilen 8 tahliye kararından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Tahliye edilenler arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor.Steudtner tahliye edildikten sonra uçakla ülkesine döndü. 