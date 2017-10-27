Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.Görüşmenin, Büyükada davasında verilen 8 tahliye kararından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Tahliye edilenler arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor.Steudtner tahliye edildikten sonra uçakla ülkesine döndü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla görüştü
27.10.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme Büyükada'da tutuklanan insan hakları aktivistlerinin serbest kalmasından sonra yapıldı.
Etiketler : Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
514733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514733.aspx
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