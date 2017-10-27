Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emekliler, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan şüpheliler, Tokat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.