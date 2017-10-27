Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesi Yaylak köyü sınırları içerisinde dün saat 23.00'ten itibaren terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan özel birlik operasyonunda bugün 07.18 sıralarında teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma yaşandı.Çatışmada, biri kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi. 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 şarjör, 420 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği ve 2 el bombası ele geçirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.