Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Giresun Alucra Kaymakamı Ali Altınkaynak, görevlerinden alındı. Kaymakam Altınkaynak’a görevden alındığı Giresun Valiliği tarafından kendisine tebliğ edildi. Alucra’da 2017 yılının Ocak ayında göreve başlayan Altınkaynak’ın gözaltında olmadığı sadece görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.