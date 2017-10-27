Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Giresun Alucra Kaymakamı Ali Altınkaynak, görevlerinden alındı. Kaymakam Altınkaynak’a görevden alındığı Giresun Valiliği tarafından kendisine tebliğ edildi. Alucra’da 2017 yılının Ocak ayında göreve başlayan Altınkaynak’ın gözaltında olmadığı sadece görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Alucra Kaymakamı FETÖ iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
27.10.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Giresun'un Alucra ilçe Kaymakamı Ali Altınkaynak’ı görevden uzaklaştırıldı.
Etiketler : alucra kaymakamı,fetö,Ali Altınkaynak,
514743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514743.aspx
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