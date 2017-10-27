Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Ulus İtfaiye Meydanı Camisi,bugün ibadete açılacak.

Altındağ Camii ve Kültürel Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, "İtfaiye Meydanı" olarak da bilinen Ulus Erbakan Meydanı'nda 4 yıl önce yapımına başlanılan caminin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.



MELİKE HATUN CAMİİ İBADETE AÇILIYOR

Ulus'un çehresini değiştiren ve çevre düzenlemesiyle Başkente 50 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıran proje kapsamında yaptırılan cami, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor.

Ayrıca 3 bin 600 metrekare alanı kapsayan, kadınlar mahfiliyle yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin altında, bin kişilik kongre salonu, 12 bin metrekare fuaye alanı ve bin araçlık otopark yer alıyor.

Caminin kubbe çapı 27 metreyi, yüksekliği ise 43 metreyi buluyor. Öte yandan, her biri 72 metre olan 4 minarenin kaplamasında Marmara taşı kullanıldı. Ana kubbe üzerinde bulunan 8 metre 20 santimetre yüksekliğinde bakır alem bulunan camide, 16 mermer kitabe yer alıyor.

İşçiliği Konya'da yapılan, ahşap ve çivisiz kündekari kapıların takıldığı camide, bir ana giriş, iki hünkar mevt, iki yan, 12 minare ve bir imam odası kapısı ile 38 pencere kepengi bulunuyor. 17 son cemaat kubbesi bulunan caminin, giriş kapılarının üzerinde altın varak, sedef, bağ ve fildişi işleme kitabeler yer alıyor.

Japonya'daki Tokyo Camisi ve Türk Kültür Merkezi ile Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nin de mimarı Muharrem Hilmi Şenalp'in eseri olan caminin süslemesinde İznik çinisi kullanılırken Hattat Hüseyin Kutlu'nun çizgileri yer aldı ve tezyinat işi de tezhip sanatçısı Semih İrteş nezaretinde yapıldı.

"Tokyo ve Mimar Sinan Camilerinin devamı niteliğinde"

Caminin mimarı Muharrem Hilmi Şenalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin merkezi kubbesi etrafında altı yarım kubbe bulunduğunu, 2000'de Tokyo Camisi ve 2011'de İstanbul'da inşa edilen Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Girişinde ilave iki sıra ön revak bulunan caminin, en ince detayına kadar yeni bir tasarım anlayışıyla işlendiğini vurgulayan Şenalp, "Bu sebeple bu eser, klasik Osmanlı-Türk mimari uslubu içerisinde, her detayı orijinal, taklit değil, sahih ve yeni bir eserdir." dedi.

Şenalp, yüzlerce senedir devam eden çini, kündekari, hat, tezyinat, sedefkari, çitakari, mukarnas gibi yerli ve milli sanatların yepyeni numunelerinin bu yeni mimari tasarım içinde yerlerini aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Meydanın ve caminin altındaki zengin mekanlarda alışveriş fonksiyonu düşünülmemiş, yaklaşık 12 bin metrekarelik sadece sosyal ve kültürel alanlar tasarlanmıştır. Bin kişilik kongre salonu, medeniyet müzesi, sergi holü, toplantı salonları, kitap kafeler, kütüphane, sanatçılar kahvesi gibi özel ve geleneksel sanatların yaşatılacağı mekanlar ile de insanların sosyalleşebileceği, bir araya gelebileceği sosyal ve kültürel alanlar tasarlanmıştır. Bu mekanlar, Ankara'nın kültür ve sanat hayatına ciddi katkı sağlayacaktır."

Altındağ Camii ve Kültürel Tesisleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halim Altunkal da caminin konumu ve kapasitesi sayesinde Ankaralılara önemli kolaylıklar getirdiğini ifade ederek, özellikle cuma namazları ve kandil gecelerinde Ulus'taki tarihi camilerde oluşan cemaat yoğunluğunu da paylaşacağını kaydetti.