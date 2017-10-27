Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve baldızı Emine Şennur Şen ile  Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş ortağı sanık Murat Albayrak hakkında  hazırlanan 19 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı.Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi  olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın  evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu  belirtilerek, "Şüphelinin hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe  teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı  anlaşılmıştır." denildi.

Yıldırım'ın, Öksüz'ün FETÖ örgütündeki konumunu bileceğine işaret  edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kaldı ki darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra medyada Adil Öksüz  isminin sıkça geçtiği ve Adil Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan  bahsedildiği, şüphelinin hakkında yakalama kararı olan Adil Öksüz'ü ikametinde  saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, Adil Öksüz'ü yetkili makamlara  bildirmeyerek kaçmasına imkan sağlamıştır. Şüphelinin söz konusu eylemiyle  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlaşılmıştır.  Yine şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede rehberinde 'Damat Adil' olarak  kayıtlı kişinin bilgilerinin 23 Temmuz 2016'da değiştirdiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Yıldırım'ın Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün  haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığı aktarılan iddianamede, şüphelinin FETÖ  terör örgütünde yönetici kapsamında olan Mustafa Özcan, Cemal Türk ve Önder Aytaç  ile telefon görüşmelerinin olduğu, böylece FETÖ ile süreklilik, çeşitlilik ve  yoğunluk arz eden organik bağ kurduğu ve üzerine atılı bulunan suçları  işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Cevat Yıldırım, iddianamede yer alan ifadesinde, 18 Temmuz'u 19  Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında Adil Öksüz ile oğlu Ali Sami  Yıldırım'ı evde gördüğünü belirterek, "Ne olduğunu sorduğumda İstanbul'dan  geldiğini, bir süre gözaltında kaldığını ve serbest bırakıldığını, Ankara'dan  İstanbul'a uçakla İstanbul'dan da aracıyla Akyazı'ya geldiğini belirtti. Daha  sonra uyudum. Sabah evden ayrıldım, öğlen geldiğimde Adil evde yoktu."  savunmasını yaptı.

"Öksüz'ün kaçmasına imkan sağlamıştır"

İddianamede Öksüz'ün Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan  Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve  yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulandı.Şüpheli Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek  yardım ettiği anlatılan iddianamede, "Şüphelinin 2007-2014 yılları arasında  örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan Ankara'daki Samanyolu Kolejinde Müdür  Yardımcısı olarak çalıştığı, öncesinde de benzer şekilde örgütle irtibatlı olan  okullarda çalıştığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u  kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, şüphelinin eşinin Zaman gazetesi  muhabirliği yaptığı belirtilerek, "2006 yılında o dönem Başbakan olan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki Subay Evlerindeki ikametinin  bulunduğu apartmana taşındıkları, bu hususun da örgüt talimatıyla olduğu  anlaşılmıştır." denildi.Şüpheli Emine Şennur Şen, iddianamedeki ifadesinde üzerine atılı  suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bank Asya'da hesabım vardır. Samanyolu  Kolejinde çalıştım, eşimin Zaman gazetesinde çalışması nedeniyle gazete ve  Sızıntı dergisi aboneliğimiz oldu. ByLock kullanmadım." ifadesini kullandı.Kabul edilen iddianamede, Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş  ortağı sanık Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6  aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Davanın görülmesine 14 Kasım'da Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde  başlanacak.