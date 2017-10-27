Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için talimat verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 ilde ve İzmir'in bazı ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca dijital materyal ve örgütsel yayın ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.