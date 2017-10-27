Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda,  yerli üretim millî piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne  dağıtımı yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli  olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan  tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı.Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları  olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.

KORUMA EKİPLERİNİN DE ENVANTERİNDE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen MPT-76  tüfekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın koruma ekibinin  de envanterine girdi.Cumhurbaşkanlığı ekibi ayrıca millî piyade tüfeği üretimi projesinin  devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de koruma ve operasyon silahı olarak  kullanmaya başlamıştı.MKEK, TSK ve emniyet güçlerinin talepleri doğrultusunda, özellikle  komando birliklerinde kullanılmak amacıyla yeni nesil 5,56x45 mm kalibre özgün  piyade tüfeğinin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015'te başladı.

MPT-55, TSK'nın ihtiyacı üzerine muharebe ortamında, gece ve gündüz,  her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner  başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi. MKEK'in öz  kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm  sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında,  komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak  şekillendirildi.

GELİŞMİŞ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar  etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu  ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken  özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor.