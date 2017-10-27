Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-76'nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda, yerli üretim millî piyade tüfeği MPT-76'nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı.Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.

KORUMA EKİPLERİNİN DE ENVANTERİNDE

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen MPT-76 tüfekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın koruma ekibinin de envanterine girdi.Cumhurbaşkanlığı ekibi ayrıca millî piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de koruma ve operasyon silahı olarak kullanmaya başlamıştı.MKEK, TSK ve emniyet güçlerinin talepleri doğrultusunda, özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla yeni nesil 5,56x45 mm kalibre özgün piyade tüfeğinin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015'te başladı.

MPT-55, TSK'nın ihtiyacı üzerine muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi. MKEK'in öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

GELİŞMİŞ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor.