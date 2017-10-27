Yakalanan FETÖ üyeleri arasında ihraç edilmiş üst düzey emniyet yetkilileri olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir grup FETÖ/PDY üyesinin deniz yolu ile Bodrum açıklarından yurt dışına kaçacağı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri gece yarısı harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum açıklarında yapılan operasyonda, 2’si çocuk 4 Suriyeli ile 13’ü çocuk 30 Türk vatandaşı Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmeye çalışırken Bodrum Karaada açıklarında deniz sınır hattı üzerinde yakalandı. Operasyonda kaçaklarla birlikte tekne kaptanı ve yardımcısı olan 2 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları arasında Ankara ve İzmir’de ikamet eden emniyet, Milli Eğitim, askeriye ve farklı meslek gruplarından kamudan ihraç olan FETÖ mensuplarının olduğu tespit edildi. Yakalanan kişiler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Deniz yoluyla kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine operasyon
27.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan aralarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen üst düzey emniyet görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,fetö,
514773 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514773.aspx
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