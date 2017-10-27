Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakalanan FETÖ üyeleri arasında ihraç edilmiş üst düzey emniyet yetkilileri olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir grup FETÖ/PDY üyesinin deniz yolu ile Bodrum açıklarından yurt dışına kaçacağı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri gece yarısı harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum açıklarında yapılan operasyonda, 2’si çocuk 4 Suriyeli ile 13’ü çocuk 30 Türk vatandaşı Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmeye çalışırken Bodrum Karaada açıklarında deniz sınır hattı üzerinde yakalandı. Operasyonda kaçaklarla birlikte tekne kaptanı ve yardımcısı olan 2 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları arasında Ankara ve İzmir’de ikamet eden emniyet, Milli Eğitim, askeriye ve farklı meslek gruplarından kamudan ihraç olan FETÖ mensuplarının olduğu tespit edildi. Yakalanan kişiler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.