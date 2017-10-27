Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz gün aç kalınca yiyecek bulabilmek için ormandan yerleşim alanına inen PKK’lı Mustafa Tolucan yayla sakinlerinin ihbarı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarma’da sorgusuna devam edilen Tolucan’ın ifadesinde örgütün Karadeniz bölgesinde iyice sıkıştığı ve harekat edemez duruma geldiği bilgisine ulaşıldı.

Bölgeye Eylül ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin timleri olan JOAK ve JÖPER’ler gönderilerek operasyonlara destek vermesiyle iyice sıkışan örgüt üyeleri bölgeden çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

Giresun’da yakalanan BTÖ üyesi Mustafa Tolucan, ifadesinde “Biz üç aydır bölgede nefes alamıyoruz, baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve asker var. Bölgede sıkışmış durumdayız, yiyecek bulmakta zorlanıyoruz” dediği öğrenildi.

Tolucan’ın sorgusu devam ederken güvenlik güçleri ise operasyonlarını bölgede genişleterek devam ettiriyor.