Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pakistan halkı, bizim ülkemiz ne zaman zora düşmüşse dostluklarını ve kardeşliklerini her daim göstermişlerdir." dedi.Bakan Soylu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Tekstil Bakanı ve Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammad Pervaiz Malik ile beraberindeki heyeti kabul etti.İçişleri Bakanı Soylu, heyeti bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.Vali Recep Yazıcıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Soylu, Pakistan heyetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine verecekleri katkının ayrıcalıklı olduğunu belirterek "Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, kadim ve tarihidir, sürekli de güçlenmektedir." dedi.Pakistan heyetini Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Soylu, "Trabzon, sevgisi ve aşkı ile kendisine bağlayan bir şehirdir. Oradan ayrılmak size zor gelecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Pakistan halkı, bizim ülkemiz ne zaman zora düşmüşse dostluklarını ve kardeşliklerini her daim göstermişlerdir. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelemiz dahil olmak üzere Pakistan, Türkiye'ye kardeşliğini her dönem en yüksek noktada göstermiştir. Bunun eserlerini bugün dahi Türkiye'de görmek mümkündür. Ülkemizi yönetenler olarak bizler, bunun farkında ve sorumluluğundayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu felsefe de tam olarak budur. Biz o felsefenin takipçileriyiz."

Konuk heyetteki kadın milletvekili sayısının ağırlıkta olduğunu görmekten de son derece mutlu olduğunu belirten Soylu, "İnşallah bizim parlamentomuza da bunun olumlu yansımaları olur." dedi.

"Türkiye'nin rol model oluşturduğunu düşünüyoruz"

Türkiye'de bulundukları süre içerisinde kardeşlerinin yanındaymış gibi ağırlandıklarını belirten Bakan Malik ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını vurguladı.

15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimini, kendilerinin de kınadığını vurgulayan Malik, darbe girişiminin insanlığa ve kardeşliğe vurulan bir darbe olduğunu ifade etti. Konuk Bakan Malik, şunları kaydetti:

"Türk ulusu liderliği altında gerçekten bir inanış çerçevesinde toplanıp bunu mağlup etmeyi başarmıştır. Ne yazık ki terör belası, iki ulus olarak paylaştığımız, pek çok cana, mala mal olan ortak bir sıkıntı. Verdikleri her türlü zararın yanı sıra bulundukları ülke ekonomisine de büyük bir darbe vuruyorlar. Türkiye bununla mücadele etmeyi maharetle başarıyor. Ciddi bir deneyiminiz var. İki ülke arasında bu deneyimin paylaşılması söz konusu. Biz Türkiye'nin İslam ülkeleri için bir rol model oluşturduğunu düşünüyoruz. Beraberce terörle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki bunu bitirmekte başarılı olacağız."

Parlamentolar arası dostluk grubu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmayı umduklarını da dile getiren Malik, iki ülke arasındaki geniş iş birliğinin devamını da diledi.