Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Kongre ve Kültür Merkezi binasında düzenlenen "2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni"ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında gündemdeki konularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan vize krizini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu karar hiçbir şekilde doğru değildir. Biz de karşılığını verdik. Bunu karşılarız, o problem değil ama bugün biz dünyanın her yerinde vizeleri kaldırdık. Bir taraftan da pasaportsuz, kimlikle seyahati sağlıyoruz bazı Avrupa ülkelerinde. İşte Ukrayna ile pasaportsuz, kimlikle seyahat, Gürcistan ile bunu zaten yıllardır yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Amerika'dan sonra dünyada insani yardımda ikinciyiz. 6,3 milyar dolar onlarınki, 6 milyar dolar bizimki. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz, 17'nciyiz, Avrupa'da 6'ncıyız ama bu sene rakamda da birinci olacağız."

Terörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz, o sorun da size gelir insanlar da size gelir. Bu değişmez bir kural ve bu terör için de geçerli. Yani terörü neredeyse gidip yok etmezseniz, o konu size gelir. 'Benden uzakta, bana dokunmaz, benimle bir ilgisi yok' demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı bu" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu siyasi çözüm olmadan Suriye'de istikrarın sağlanamayacağını da söyledi.