Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin  öldürüldüğü operasyon sonrası kaçtığı Dalaman ilçesinde yakalanan terör örgütü  PKK mensubu Serbest Şenlik, ifadesinde, Lazkiye'den Muğla'ya uzanan sızma  girişimine yer verdi.

Köyceğiz'de 5 Ekim'de düzenlenen ve 5 terör örgütü PKK üyesinin  etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinden kaçtıktan 12 gün sonra Dalaman'da  akrabası Bahtiyar Şenlik ile yakalanan, 25 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece  tutuklanan "Reşit" kod adlı terörist Serbest Şenlik, ifadesinde, çatışmanın  yaşandığı gün 5 kişilik gruptan daha aşağıda bir yerde olduğunu söyledi.

Ormanlık alanda askerlerin sesini duyunca bulunduğu bölgeden kaçmaya  başladığını belirten PKK'lı Şenlik, "Kaçtığım sırada henüz çatışma başlamamıştı.  Kaçtıktan sonra silah sesleri geldi. İki gün boyunca kaçtım. Oradan ayrılırken de  tabancamı fırlatıp attım." ifadelerini kullandı.

Terörist Şenlik, bir süre sonra Kuzey Irak'ta bulunan babası ile  internet üzerinden iletişime geçtiğini anlattı. Şenlik, Van'da yaşayan ailesinin  yanına gidip orada teslim olmak için babasının, akrabası aracılığıyla kendisine  para gönderdiğini iddia etti.

Gönderilen parayla kendisine araba alacağını ve ailesinin yanına o  araçla gideceğini savunan Şenlik, şunları ileri sürdü:
"Babam hapisteyken 2013 yılında örgüte katıldım ve Irak'ın kuzeyindeki  Gara bölgesinde 1,5 yıl kaldım. Sonrasında Suriye'nin kuzeyine geçerek siyasi ve  askeri eğitim aldım, şoförlük yaptım.

Yaklaşık 1,5 ay önce de Lazkiye'den 7 kişi deniz yolu aracılığıyla  Muğla'ya geldik. Gemideki 3 mürettebat bizi açık sularda küçük bir sandala  bıraktı. 7 kişi bindiğimiz sandal alabora olduğundan yüzerek karaya çıktık."

Şenlik, terör örgütüne katıldığı için pişmanlık duyduğunu ve cezasını  çektikten sonra ailesiyle yaşamak istediğini ifade etti.

LÖSEMİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Köyceğiz'deki ormanlık alanda 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda, ilçeye  sızma girişiminde bulunan 7 teröristten 5'i etkisiz hale getirilmişti. Kaçan 2  teröristten biri 9 Ekim'de saklandığı evin bahçesinde üzerindeki el bombasını  patlatması sonucu ölmüştü. Serbest Şenlik olduğu belirlenen diğer terörist ise 17  Ekim'de Dalaman merkezde kendisini almaya gelen akrabası Bahtiyar Şenlik ile  buluştuğu sırada yakalanmıştı. Terörist Şenlik ile akrabası, çıkarıldıkları  mahkemece tutuklanmıştı.

PKK'lı Şenlik'in, Dalaman'da akrabasını beklerken tanınmamak için  imajını değiştirmeye çalıştığı ve gittiği berbere lösemi olduğunu söyleyerek  saçlarını kazıttırdığı tespit edilmişti.