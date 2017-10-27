Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesi yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlattığı tatbikat devam ediyor. 40’ıncı gününe giren tatbikatta bugün, alandaki tank ve zırhlı araçların rutin bakımları yapıldı. Tatbikat alanında, su tankerleri tarafından ikmal de yapıldı.
Habur’da tatbikat 40’ıncı gününde
27.10.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat 40’ıncı gününde devam ediyor.
Etiketler : Habur Sınır Kapısı,tatbikat,Türk Silahlı Kuvvetleri,
514799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514799.aspx
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