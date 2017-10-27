Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesi yakınlarındaki tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlattığı tatbikat devam ediyor. 40’ıncı gününe giren tatbikatta bugün, alandaki tank ve zırhlı araçların rutin bakımları yapıldı. Tatbikat alanında, su tankerleri tarafından ikmal de yapıldı.