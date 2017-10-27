Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi açılış ve ziyaret nedeniyle Gaziantep'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte valilik binasında yaptığı basın açıklamasında, Irak Ordusu ve peşmerge arasında ateşkes sağlandığı yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

"Amaç Kürtlere savaş açmak değil"



Çavuşoğlu, Irak Ordusu'nun amacının Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtlere savaş açmak olmadığını belirterek, "Irak Başbakanı İbadi de her zaman söyledi. Amacımız oradaki Kürtlere savaş açmak değil. Merkezi yönetime ait olan bölgeleri ele geçirmek, Türkiye ile olan, İran ile olan sınır kapılarının kontrolünü geri almak. Hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti. Detaylarına bakmak lazım. Sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan. Bunları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak'ın Türkiye sınırında bulunması nedeniyle tüm gelişmelerin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu gelişmeler bizi de ilgilendirir. Sınırın öbür tarafında kimin olduğu bizi de yakından ilgilendirir. Hem siyaseten hem güvenlik açısından hem de ticaretimiz bakımından bizi de ilgilendiren konu. Takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çatışmasızlık süreci



İdlib çevresindeki 4 bölgede çatışmasızlık sürecin tesis edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İdlib ve diğer 4 bölgede ateşkesi tesis olduk. Gerginlikleri azaltıcı bölgeler, çatışmasızlık bölgeleri olarak adlandırılan idlib ve diğer bölgelerde bunu tesis ettik. Rejim ile ılımlı muhalefet çatışıyorlar. Onlar arasında çatışmaları durdurarak, siyasi süreci hızlandırmak istedik. 1 yıldır yaptığımız çalışmaların hedefi budur. Siyasi müzakere yapabilmek için sahadaki çatışmaları durdurmak gerekir."

"Afrin'de teröristler var"



Çavuşoğlu, Afrin konusunun çatışmasızlık süreci ile birlikte değerlendirilemeyeceğine vurgu yaparak, "Ama Afrin’de teröristler var. PKK-YPG var. Bu teröristler hem Irak rejimine, Hem Irak’taki, İdlib’deki ılımlı muhalefete, hem de Türkiye’ye tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Afrin’deki olay terörle mücadeleye girer. Çatışmasızlık bölgesi ile ilgili bir konu değildir. DEAŞ ile rejim arasında veya bizler arasında da çatışmasızlık bölgesi olamaz. terör örgütleri etkisiz hale getirilmelidir. Yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü adımı, diğer yerlerde olduğu gibi itina ile atılması gerekiyor. Sınırımızın hemen ötesinde terör örgütlerinin koridorlarını yada yuvalanmalarını istemiyoruz. Mücadelemiz bu yöndedir" dedi.

Cenevre görüşmeleri



Çavuşoğlu, soru üzerine BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yeniden Cenevre görüşmelerini canlandırmak için çaba gösterdiğini ifade ederek, "De Mistura Cenevre toplantısını tekrar gerçekleştirmek, bu süreci tekrar canlandırmak istiyor. Ama henüz bir sonraki toplantı için bir mutabakat sağlanmadı. Bir kaç çabası oldu. Esasen Cenevre süreci siyasi çözümün merkezi olmuştu. Astana sürecinin oynadığı rol başkaydı. Sonuçları ortada. Cenevre süreci fonksiyonunu yitirirse siyasi süreç için alternatifler ortaya çıkar. Biz Cenevre’ye ilgi duyan süreci destekleyen herkese bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siyasi çözüm olmazsa, çatışmasız bölgeler dahil bugüne kadar vardığımız mutabakatları ne kadar sürdürebiliriz. Ciddi bir soru işareti. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Siyasi sürece geçebilmemiz için rejimin gerçek anlamda müzakereye hazır olması lazım. Daha önceki Cenevre toplantılarında muhalefet Suriye’nin geleceği için, siyasi çözüm için ne istediğini net bir şekilde paylaştı. Müzakereye hazırdı. Ama rejim müzakereye hiçbir zaman yanaşmadı. Dönüşüm ile ilgili siyasi süreçle ilgili konuları tartışmaya bile açmadı. Rejime bu anlayışın getirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Astana toplantıları



Çavuşoğlu, Astana toplantılarındaki sürecin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin süreci Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve istihbarat birimleri ile birlikte yürüttüğünü kaydetti. Astana görüşmeleri ile ilgili bir zaman veremeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Astana’da süreç devam ediyor. Bu ay sonuna doğru bir toplantı yapılması planlanıyor. Astana toplantılarının arasında, bir toplantıdan diğerine kadar uzmanlar teknik görüşmeleri devam ediyor. Bazen Türkiye, bazen Rusya’da bazen İran’da devam ediyor. Dönüşümlü oluyor. Umanlarımız bu toplantıları devamlı bir şekilde sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve askerlerimiz, istihbaratımız bu süreci güçlü bir şekilde yürütüyor. Zaman verirsek yanıltırız. Her şey Türkiye’nin elinde değil. Biz çok önemli bir aktörüz ama tek aktör değiliz. Bize göre 2-3 ay içerisinde bu iş biter. Geçiş yönetimi, anayasa, ülkenin seçime hazırlanması, geri dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması lazım. Burada arazide terörle mücadele var. Başka aktörler var. Rejim var. Rejim, ne kadar hazır. Birbirleri ile ilgili bu farklı aktörlerin bulunması, bu zamanı vermemizi zorlaştırıyor" diye konuştu.