Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda, aç kalınca 5-6 kişilik PKK'lı terörist gruptan ayrılarak yiyecek bulmaya giden ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan, Trabzon Maçka'da Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden teröristlerden biri olduğu belirlenen 'Aram' kod adlı PKK'lı Mustafa Tolucan'ın verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda bölgedeki sığınaklarda tek tek ortaya çıkarılıyor. Özellikle Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas bölgesinde, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine geçmesinin önlenmesi için yoğun operasyon yürütülüyor. Karadeniz'de yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle, sürekli değiştirdikleri sığınaklarda kış üstlenmesi hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı teröristlerin, açlık sıkıntısı çektiği de ortaya çıktı. Vatandaşların yayla ve mera evlerinde yiyecek bırakmamaları konusunda ise güvenlik güçleri de sık sık bölgelere giderek uyarılarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karadeniz illerinde Valiliklere gönderilen genelgede ise, 'Teröristlerin yayla ve mera evlerinde yiyecek ve yaşam malzemeleriyle beslenebileceği' belirtilerek önlemler alınması istendi. Bu kapsamda Ordu'da camilerde cuma hutbelerinin ardından vatandaşlara, 'Yayla evlerinde erzak bırakmayın' uyarısı yapıldı.

Cuma hutbesinde imamlar, Valilik genelgesini hatırlatarak, 'Yayla ve boş mahallelerde, yayla evlerinde kesinlikle yiyecek bırakılmaması, Karadeniz'de yuvalanmaya çalışan terör örgütü üyelerinin kışın kapıları kırarak boş evlere girdiği ve kışı buralarda geçirerek beslendikleri, bunun önlenebilmesi için de kesinlikle yayla, köy ve meralarda, evlerde gıda maddeleri bırakılmaması konusunda' vatandaşlara uyarıda bulundu.