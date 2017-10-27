AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, parti teşkilatlarına ilişkin değerlendirme yapılacak.
AK Parti MKYK toplandı
27.10.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu,MKYK,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
514823 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514823.aspx
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