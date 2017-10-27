Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, savunmalar alınıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Levent Dursun Akın savunması yaptı.Akın, 21 yıldır ticaretle uğraştığını, mobilya sektöründe tanınan ve takdir edilen birisi olduğunu belirterek, hakkındaki iddiaların gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu savundu.İş Dünyası Gelişim Derneğine (İŞGED) ihracatını arttırmak ve ticaretini büyütmek için katıldığını, TUSKON ve MARİFED'e üyeliği olmadığını ifade eden Akın, dernek üyeliğinden dolayı terör örgütü üyeliğine muhatap olmasının vicdanını yaraladığını kaydetti.

Akın, İŞGED'den 2014'te istifa ettiğini ifade ederek, 2016'da yapılan TUSKON 6. olağan kurulunda İŞGED delegesi olarak yer aldığı iddialarını reddederek tahliyesini istedi.Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Güney Afrika, Tanzanya, Mozambik'e gitmişsin." sözleri üzerine Akın, "İş yapmak için gittim oralara." dedi.Akın, Başkan Öztürk'ün "Açlık sınırında yaşayan adamlar bunlar. Çok ilginç bir pazar seçmişsin." sözlerinin ardından "Pazara girecektik ama kiralar çok yüksekti." diye konuştu.Başkan Öztürk'ün birçok derneğe üye olduğunu söylediği Akın, derneklere üyeliğinin bulunmadığını ileri sürdü. Öztürk'ün, "Buradaki herkes derneklere üye ancak kimse gitmemiş. Ben mi gidiyordum?" ifadeleri üzerine Akın, "Ben gitmiyorum." dedi.Çapraz sorguda telefon tapelerini okuyan Mahkeme Başkanı Öztürk'ün, " 'Sende Facetime var mı, Coco var mı?' demişssin. Sen iş adamısın. Niye kripto haberleşme aracını kullanma ihtiyacına girdin?" sorusu üzerine Akın, "Modern çalışıyoruz. Yurtdışına çıktığımızda bu programları kullanıyorduk." yanıtını verdi.

Demokrasi nöbetlerine katılmış



Akın, darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetlerine ve Yenikapı'daki mitinge de katıldığını söyledi.Öztürk'ün "Fotoğraf çektirip, Facebook'ta paylaştın mı?" sorusuna Akın, "Ben sevmiyorum böyle şeyleri." cevabını verdi.Akın'ın savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu sanık Metin Hanay'ın savunmasının alınmasına geçildi.Savunma yapmak için kürsüye gelen Hanay'a Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Sen sabahtan beri çok dua ediyorsun. Burada Allah doğru söyleyene yardım eder." dedi. Bunun üzerine duruşmayı takip eden izleyiciler, başkan Öztürk'ü alkışladı.Duruşma, sanık Hanay'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.