Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Bingöl'de daha önce görev yapmış 2.Sınıf Emniyet Müdürü Muzaffer D. için operasyon başlattı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon yapıldığını fark eden Muzaffer D. aracıyla kaçmak isterken gözaltına alındı.Muzaffer D. sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Bursa'da Eski Emniyet Müdürü ByLocktan gözaltına alındı
27.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da FETÖ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski bir emniyet müdürü gözaltına alındı.
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514838 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514838.aspx
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