Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, Vali Rahmi Doğan ile birlikte Ardahan Yolu üzerinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde cezaevi yetkililerince karşılandı. Arslan, daha sonra inşaat yetkilisinden kesimhane hakkında bilgiler aldı.

8 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan kesimhanede yürütülen çalışmaların sevindirici olduğunu ifade eden Bakan Arslan, “Kars için çok önemli olan, özellikle tarım, hayvan şehri olan ilimiz için çok önemli olan Yarı Açık Ceza Evi içindeki hem besi çiftliği, hem kesimhane şantiyesinde değerli valim, milletvekilimle birlikte incelemelerde bulunduk. Bilgi aldık. Memnuniyetimiz bu ki, Nisan ayında inşaatına başlamıştık. Tabi gelip geçerken görüyorduk inşaatın ilerlemesini, ama burada arkadaşlardan bilgi aldık. Başsavcı vekilimiz, ilgili şantiye şefimiz, memnuniyetimiz o ki, inşaatta yüzde 40’lık ilerleme var. Nisan ayından bu yana düşünürseniz yaklaşık 6 aylık periyotta bu çok güzel bir ilerleme, tabi kış şartlarında beton dökmek biraz zor, Kasım ayı ortalarına kadar beton dökme şansı var arkadaşların, hava müsaade ederse belki Kasım sonuna kadar beton dökme şansları var. Ancak önemli olan betonarme kısmında yüzde 85’lere gelmiş olması, bu aynı zamanda kışın diğer aksamlarda çalışabilecekleri anlamına geliyor. Ve inşallah ilkbahar ile birlikte kalan betonlarda da çalışma yaparak önünüzdeki yaz sezonuna, daha önce de sözünü öyle almıştık. Önümüzdeki yaz sezonuna bitirerek, bölgemizin, Kars’ın özellikle hayvanlarının gerekli besini aldıktan sonra kesim zamanı olan ki, Ağustos’tan itibaren kesim başlıyor. Kesim zamanına yetişmiş olacak. Ve günde 250 büyükbaş veya bir günde 500 küçükbaş hayvanın kesilebilme şansı var burada, dışarıdan direk hayvan getirilip kesilebileceği gibi, şu an içinde bulunduğumuz 250 büyükbaş hayvanın beslenebileceği 4 böyle besi ahırı var. Burada da hayvanlar aynı zamanda besiye çekilip, birkaç gün sonra kesilebilir olacak” diye konuştu.

Bakan Ahmet Arslan, daha sonra bir süre inşat çalışanlarıyla sohbet etti. Arslan ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Modern Besi Çiftliği ve Kesimhane Projesi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin rehabilitasyon bakımından da son derece önemli.

Proje, 630 dönüm arazi üzerine gerçekleştirilecek olup toplam proje alanı 24.310,00 metrekare kapalı alan 67.185,00 metrekare yeşil alandan oluşacak.

Bu tesiste 1 veteriner hekim, 1 ziraat teknisyeni, 1 gıda mühendisi,1 hayvan sağlığı teknisyeni 10 atölye şefi ve 70 hükümlü istihdam edecek.