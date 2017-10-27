Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Alim Ş. ve Ramazan A. ile 4 kişi hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında ByLock kullandıkları ileri sürülen Alim Ş. ve Ramazan A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 4 kişi ise beraat etti. Mahkeme heyeti 13 aydır tutuklu bulunan Ramazan A. ile Alim A.'nın tutukluluk hallerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.
Samsun'da FETÖ'den yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis
27.10.2017 - 19:39 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öğrenilen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı davada yargılanan 4 kişi ise beraat etti.
Etiketler : Samsun,FETÖ,hapis,bylock,
514863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514863.aspx
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