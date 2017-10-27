Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, köy meydanında yaptığı konuşmada, vatandaşlara karşı sorumlulukları bulunduğunu söyledi. Bu millete ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Burası bin yıldır Kızılelma ismini taşıyor. Kızılelma ki bizim mefkuremiz, nedir o gidilebilecek en son nokta, bu millete verilebilecek en üstte hizmettir. Ama o hiçbir zaman ele geçmez, ele geçerse Kızılelma olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir hayalimiz var. İnşallah sizlerin de birliğiyle beraber, desteğiyle beraber, istikrar ve güvenin yanında olmanızla birlikte inşallah Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'yi daha güzel yapacağız"

Çok mesafe kat ettiklerini, güven ve istikrarın yanında duran milletin sayesinde 15 yıldır Türkiye'de istikrarın sağlandığını dile getiren Yılmaz, “Bugün İsveç’in, İsviçre’nin, Hollanda’nın önündeyiz. Türkiye satın alma gücü kapasitesi bakımından dünyada 13. büyük ülke. Cari fiyatlarla, millî gelirde dünyada 16. büyük ülke. İki yüze yakın ülke var, bu kadar ülkeyi sollamışız. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok. Ne var? Elmastan daha da değerli olan beşeri sermayemiz var. İnsanımız var, insanına güvenirsen İsveç’i de, İsviçreyi’de Hollandayı’da geçersin. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’yi hep birlikte daha güzel yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Eskiden iş bulamayanların, bu ülkede yarına ilişkin kendine umut göremeyenlerin Almanya'ya, Hollanda'ya ve Belçika'ya gittiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ama 15-20 yıldır duydunuz mu bir kimse 'Almanya'ya gitti, Hollanda'ya gitti, Belçika'ya gitti' diye. Gitmedi, nereye gidiyor, İstanbul'a gidiyor, İstanbul neresi bu vatanın bir parçası. Dolayısıyla diyoruz ki devir değişti artık, insanımız dışarıya gidip de gurbet ellerde elin adamına muhtaç olmayacak. Hizmetimiz bu ülkeye. Her gidenin söylediği şey şu; 'Sayın Bakanım Türkiye'ye dönmek istiyoruz, ne yapalım.' Cenabı Allah'a hamdolsun niye Türkiye'ye dönecekler, artık bizim insanımızın umudu, geleceği Avrupa'da değil, umudu Türkiye'de. Bunu hep beraber başardık. Allah nasip ederse Türkiye'nin yarını çok daha büyük olacaktır. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir hizmet yok. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin."

Bakan İsmet Yılmaz'a programları sırasında Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer eşlik etti.